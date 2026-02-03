Сили оборони вперше уразили вогнеметну систему «Солнцепек» на території РФ

Ураження захисники здійснили за допомогою FPV-дронів у режимі реального часу

Українські Сили оборони вперше знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепек» на території Росії. Удар було завдано в Білгородській області. Про це повідомили бійці батальйону безпілотних систем «Булава» 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців, пише «Главком».

На оприлюднених кадрах видно чотири точні влучання по цілі та потужну детонацію боєкомплекту, що свідчить про повне знищення установки. Вартість знищеної системи оцінюють більш ніж у 10 млн доларів.

ТОС-1А «Солнцепек» є одним із найнебезпечніших видів озброєння російської армії. Система використовує термобаричні боєприпаси та призначена для знищення укріплень і живої сили на великих площах.

Унаслідок удару вогнеметна система повністю виведена з ладу й перетворена на металобрухт. Операція стала першим підтвердженим випадком знищення ТОС-1А на території РФ від початку повномасштабної війни.

Раніше оператори FPV-дронів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» у районі Покровська на Донеччині.