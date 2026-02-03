Головна Країна Суспільство
Сили оборони вперше уразили вогнеметну систему «Солнцепек» на території РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Ураження захисники здійснили за допомогою FPV-дронів у режимі реального часу
скриншот з відео

ТОС-1А «Солнцепек» є одним із найнебезпечніших видів озброєння російської армії

Українські Сили оборони вперше знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепек» на території Росії. Удар було завдано в Білгородській області. Про це повідомили бійці батальйону безпілотних систем «Булава» 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців, пише «Главком».

Ураження захисники здійснили за допомогою FPV-дронів у режимі реального часу.

На оприлюднених кадрах видно чотири точні влучання по цілі та потужну детонацію боєкомплекту, що свідчить про повне знищення установки. Вартість знищеної системи оцінюють більш ніж у 10 млн доларів.

ТОС-1А «Солнцепек» є одним із найнебезпечніших видів озброєння російської армії. Система використовує термобаричні боєприпаси та призначена для знищення укріплень і живої сили на великих площах.

Унаслідок удару вогнеметна система повністю виведена з ладу й перетворена на металобрухт. Операція стала першим підтвердженим випадком знищення ТОС-1А на території РФ від початку повномасштабної війни.

Раніше оператори FPV-дронів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» у районі Покровська на Донеччині. 

