Українські захисники звільнили селище Новоекономічне на Донеччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українські захисники звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Для зачищення селища військовим знадобилося два тижні
скріншот з відео Генштабу

За звільнення населеного пункту відповідали штурмові групи полку «Скеля»

Сил оборони України встановили український прапор у селищі Новоекономічне на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За звільнення населеного пункту відповідали штурмові групи полку «Скеля». За даними Генштабу, для зачищення селища військовим знадобилося два тижні. «31 серпня у центрі населеного пункту було піднято наш прапор», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

За звільнення населеного пункту відповідали штурмові групи полку «Скеля»
За звільнення населеного пункту відповідали штурмові групи полку «Скеля»
скріншот з відео Генштабу

На відео, яке поширив Генштаб, видно, як українські військовослужбовці проходять через вулиці Новоекономічного, а також роботу операторів дронів. Новоекономічне розташоване за 10 км на схід від Покровська. За даними DeepState, станом на 31 серпня населений пункт перебуває на лінії зіткнення.

Нагадаємо, Сили оборони України зачистили від російських окупантів ще два населених пункти на Сумщині. Раніше українські захисники звільнили Кіндратівку.

До слова, у серпні ворог провів близько 5027 штурмових дії, це менше ніж у липні, червні та травні. Як зазначають аналітики DeepState, загалом у серпні впала інтенсивність атак у порівнянні з трьома попередніми місяцями. В першу чергу це пов'язано з ротацією підрозділів збройних сил РФ.

У напрямку Добропілля ворог перекинув чотири бригади та полк морської піхоти. Здійснює посилення на Запорізькому напрямку та проводить заміну у Краматорському та Придніпровському відтинках. Курський (Сумський) відтинок ворог послабив і як підтвердження – з 13 серпня всього 126 штурмові дії.

Теги: деокупація Донеччина Генштаб

