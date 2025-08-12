Сили оборони зачистили від окупантів два села на Сумщині

В Україні триває 1266-й день повномасштабної війни

Сили оборони України зачистили від російських окупантів ще два населених пункти на Сумщині. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, передає «Главком»

Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України з сіл Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області.

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши 106 КАБ, здійснив 3764 удари дронами-камікадзе та 3764 обстріли позицій наших військ.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка у Сумській області. Під час операції українські військові ліквідували 18 загарбників.

До слова, президент України Володимир Зеленський відвідав Сумську область. Він заслухав доповіді військових про звільнення Андріївки та Кіндратівки.