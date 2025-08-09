Ворог окупував ще два села на Донеччині – DeepState 

В Україні триває 1263-й день повномасштабної війни

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, російські загарбники знову мають успіхи на Донеччині.

«Ворог окупував Новохатське та Толстой», – йдеться в повідомленні.

Також окупаційна армія просунулася поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, Воскресенки, Зеленого Гаю та Торецька.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши при цьому 92 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1572 дрони-камікадзе та здійснили 4142 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.