Ворог окупував ще два села на Донеччині – DeepState 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

В Україні триває 1263-й день повномасштабної війни

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, російські загарбники знову мають успіхи на Донеччині.

«Ворог окупував Новохатське та Толстой», – йдеться в повідомленні.

Також окупаційна армія просунулася поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, Воскресенки, Зеленого Гаю та Торецька.

Нагадаємо, в Україні триває 1263-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши при цьому 92 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1572 дрони-камікадзе та здійснили 4142 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

