У серпні окупанти зменшили інтенсивність атак: аналітики назвали причину

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
За словами фахівців, зменшення інтенсивності повʼязане з ротацією підрозділів армії РФ
У серпні впала інтенсивність атак у порівнянні з трьома попередніми місяцями

У серпні ворог провів близько 5027 штурмових дії, це менше ніж у липні, червні та травні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

Як зазначають аналітики, загалом у серпні впала інтенсивність атак у порівнянні з трьома попередніми місяцями. В першу чергу це пов'язано з ротацією підрозділів збройних сил РФ.

У напрямку Добропілля ворог перекинув чотири бригади та полк морської піхоти. Здійснює посилення на Запорізькому напрямку та проводить заміну у Краматорському та Придніпровському відтинках. Курський (Сумський) відтинок кацап послабив і як підтвердження – з 13 серпня всього 126 штурмові дії.

«Найактивніше ворог у червні наступав на Покровському відтинку – 33,3% всіх атак, також висока інтенсивність зберігається на Лиманському – 17,1%, Новопавлівському – 16,3% відтинках – 9.5%. Сумарно на ці напрямки припадає 2/3 всіх штурмових дій противника. Впала активність ворога до 6,7% (від всіх штурмових дій) на Курському відтинку. На Торецькому та Куп'янському 5,7% та 5,3% відповідно», – зазначають аналітики.

Водночас DeepState вважає, що у вересні активність ворога почне зростати.

Як повідомлялося, російські війська не відмовляються від тактики малих штурмових груп на Покровському напрямку, проте намагаються адаптовуватись до насиченості фронту українськими БпЛА.

Нагадаємо, українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ. 

До слова, село Дачне Дніпропетровської області перебуває під контролем ЗСУ. Українські військові спростували черговий вкид росіян

