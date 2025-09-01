У серпні окупанти зменшили інтенсивність атак: аналітики назвали причину

У серпні впала інтенсивність атак у порівнянні з трьома попередніми місяцями

У серпні ворог провів близько 5027 штурмових дії, це менше ніж у липні, червні та травні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

Як зазначають аналітики, загалом у серпні впала інтенсивність атак у порівнянні з трьома попередніми місяцями. В першу чергу це пов'язано з ротацією підрозділів збройних сил РФ.

У напрямку Добропілля ворог перекинув чотири бригади та полк морської піхоти. Здійснює посилення на Запорізькому напрямку та проводить заміну у Краматорському та Придніпровському відтинках. Курський (Сумський) відтинок кацап послабив і як підтвердження – з 13 серпня всього 126 штурмові дії.

«Найактивніше ворог у червні наступав на Покровському відтинку – 33,3% всіх атак, також висока інтенсивність зберігається на Лиманському – 17,1%, Новопавлівському – 16,3% відтинках – 9.5%. Сумарно на ці напрямки припадає 2/3 всіх штурмових дій противника. Впала активність ворога до 6,7% (від всіх штурмових дій) на Курському відтинку. На Торецькому та Куп'янському 5,7% та 5,3% відповідно», – зазначають аналітики.

Штурмові дії противника інфографіка: DeepState

Водночас DeepState вважає, що у вересні активність ворога почне зростати.

Як повідомлялося, російські війська не відмовляються від тактики малих штурмових груп на Покровському напрямку, проте намагаються адаптовуватись до насиченості фронту українськими БпЛА.

