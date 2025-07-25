Воїни ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині – DeepState

Це вже друге село, яке звільнив 225-й підрозділ на Сумщині

Українські захисники звільнили Кіндратівку, що на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

Як зазначили аналітики проєкту DeepState, бійці 225-й окремого штурмового полка звільнили Кіндратівку на Сумщині, при цьому було ліквідовано три батальйони росіян та командир батальйону.

За інформацією джерел DeepState, захисники закінчили зачистку та закріплення у Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив 225-й підрозділ на Сумщині.

«Протягом звільнення обох сіл у противника великі втрати, а саме батальйон 40 ОБрМП, батальйон 155 ОБрМПта мсб 30 ОМСП. До речі, комбат останнього ще й ліквідований», – йдеться у повідомленні.

Аналітики повідомили, що у селі тривалий час ще сиділа в оточенні піхота противника.

«Насамперед, даний успіх став можливий за рахунок унікальної тактики та підходів, які використовує 225 ОШП. Черговий раз підрозділ продемонстрував, що в нас є ті, хто здатен проводити якісні наступальні дії», – додали в DeepState.

Нагадаємо, у селі Кіндратівка, яке розташоване на прикордонні Сумщини, окупанти знищили всі хати. Бійці полку показали відео з дрона, що пролетів над Кіндратівкою.

«Села більше нема. Усі хати – вщент знищені, просто розтрощені в мотлох. Там зараз ідуть запеклі бої», – розповіли у 225 ОШП.

На тлі цього там наголосили, що перенесення бойових дій на територію ворога – «одна з основних задач», і саме тому бійці заходили в Курську область.

До слова, згідно з оновленою мапою бойових дій, яку аналітики опублікували вночі 19 липня, ворог захопив село Яблунівка в Сумській області.

Окрім цього, противник просунувся в районі ще чотирьох населених пунктів – Юнаківки (Сумщина), Хатнього (Харківщина), Романівки та Торецька (Донеччина).