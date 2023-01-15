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Ракетний удар по Дніпру: нові деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: нові деталі
Унаслідок влучання російської ракети повністю зруйнована одна з секцій житлового будинку
фото з відкритих джерел

Відомо про 12 загиблих та 73 поранених

Станом на 00:00 у Дніпрі 12 загиблих. Серед них одна дитина, дівчина 15-ти років. Про це повідомила Дніпровська міська рада.

Як відомо, вдень 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку, де мешкає більше 1,1 тис. людей. Вибухом повністю знищило одну з секцій будинку.

Поранень зазнали 73 людини, зокрема, 14-ть дітей. Більшість травмованих перебувають у лікарнях.

На місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють надзвичайники, військові, міські служби, поліція та багато техніки. Триває розбирання завалів.

Всього до робіт залучено понад 340 осіб та 140 одиниць техніки.

Під завалами є люди, які намагаються вийти на зв’язок чи написати SMS.

Десятки фахівців комунальних підприємств злагоджено займаються прибиранням уламків. Роботи ведуться з максимальною обережністю, щоб не зачепити людей, які досі перебувають під завалами будинку та повідомляють про це.

Періодично фахівці влаштовують «хвилини тиші», щоб мати можливість визначити місцезнаходження постраждалих.

Працюють вісім муніципальних автоевакуаторів, які вивозять пошкоджені транспортні засоби мешканців. Про майбутнє місце зберігання ушкоджених автівок власників неодмінно повідомлять.

До місця ракетного удару під’їхали автобуси, які слугують як пункти обігріву. У разі потреби вони здійснюватимуть перевезення людей до Пунктів Незламності та тимчасових прихистків.

Зауважимо, міськрада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими від російського ракетного удару.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

До слова, названо російського командира, який відповідальний за удар по Дніпру (фото). Цей самий окупант дав наказ обстріляти Кременчук у червні 2022 року.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.

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Теги: обстріл Дніпро

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