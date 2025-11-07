Сили спеціальних операцій показали відео ураження нафтобази у Криму

Військові атакували два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді

Сили оборони атакували логістичні об’єкти ворога в окупованому Криму

У ніч на 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій атакували логістичні об’єкти ворога, зокрема нафтобазу «Гвардійська», на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Дрони ССО уразили нафтобазу «Гвардійська», поблизу селища Гвардійське, ТОТ Крим. Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений», – кажуть військові.

У цьому ж районі також були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Також дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів пально-мастильних матеріалів у Сімферополі й околиці, селище Бітумне. Були знищені об’єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загоряння.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Під атакою опинився населений пункт Гвардійське у Сімферопольському районі.

Як повідомлялося, Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл» припинив свою роботу після атаки безпілотників. Під час атаки було пошкоджено установку первинної переробки CDU-5, що має потужність 9 100 метричних тонн або 66 700 барелів на день, що складає п’яту частину загальної потужності заводу. Також було пошкоджено установку гідрокрекінгу з потужністю 11 тис. тонн на день.