Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили спеціальних операцій показали відео ураження нафтобази у Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сили спеціальних операцій показали відео ураження нафтобази у Криму
Військові атакували два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді
скріншот з відео ССО

Сили оборони атакували логістичні об’єкти ворога в окупованому Криму

У ніч на 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій атакували логістичні об’єкти ворога, зокрема нафтобазу «Гвардійська», на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Дрони ССО уразили нафтобазу «Гвардійська», поблизу селища Гвардійське, ТОТ Крим. Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений», – кажуть військові.

У цьому ж районі також були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Також дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів пально-мастильних матеріалів у Сімферополі й околиці, селище Бітумне. Були знищені об’єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загоряння.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Під атакою опинився населений пункт Гвардійське у Сімферопольському районі.

Як повідомлялося, Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл» припинив свою роботу після атаки безпілотників. Під час атаки було пошкоджено установку первинної переробки CDU-5, що має потужність 9 100 метричних тонн або 66 700 барелів на день, що складає п’яту частину загальної потужності заводу. Також було пошкоджено установку гідрокрекінгу з потужністю 11 тис. тонн на день.

Теги: нафта Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сім країн ЄС збільшили вартість свого імпорту
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
НПЗ з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності
У Ростовській області безпілотники атакували нафтобазу
9 жовтня, 16:24
У Криму пересихають річки та водосховища
Кримські сльози. Півострів на межі водної катастрофи Життя в окупації
28 жовтня, 14:00
Губернатор російського регіону стверджує, що атаку БпЛА нібито відбито
Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді
15 жовтня, 08:48
Санкції Трампа проти російських нафтових компаній загрожують бюджету РФ
Санкції Трампа вдарять по російській нафті через обмеження на експорт – Bloomberg
24 жовтня, 12:59
Акції «Роснефти» подешевшали на 3%, що призвело до втрат у $1,56 млрд
Санкції США обвалили акції «Роснефти» та «Лукойлу»
25 жовтня, 01:20
Кримські водосховища стрімко міліють
Водний колапс у Криму. Еколог пояснив, чи дотягне півострів до літа
29 жовтня, 05:42
Бессент вважає, що тиск на економіку може змусити Путіна сісти за стіл переговорів
Очільник Мінфіну США назвав посланця Путіна пропагандистом
26 жовтня, 19:58
Сили оборони уразили нафтобазу окупантів на Луганщині
Сили оборони уразили нафтобазу окупантів на Луганщині
27 жовтня, 12:26

Події в Україні

Сили спеціальних операцій показали відео ураження нафтобази у Криму
Сили спеціальних операцій показали відео ураження нафтобази у Криму
Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року
Втрати ворога станом на 7 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2025
Обстріл Чугуєва та Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч
Обстріл Чугуєва та Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua