Санкції Трампа вдарять по російській нафті через обмеження на експорт – Bloomberg

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Санкції Трампа вдарять по російській нафті через обмеження на експорт – Bloomberg
Санкції Трампа проти російських нафтових компаній загрожують бюджету РФ
фото з відкритих джерел

Кремль очікує наслідків, але має місяць на підготовку до нових обмежень США проти «Роснафти» та «Лукойлу»

Нові санкції США, які напередодні запровадив Дональд Трамп проти найбільших російських нафтових компаній, можуть суттєво скоротити доходи федерального бюджету РФ. Кремль вже прогнозує втрати, хоча ще є час підготуватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як пише агентство з посиланням на російських чиновників, втрати для Москви від санкцій будуть неминучими, але наразі їх важко оцінити. Росія планує використовувати мережу нафтотрейдерів і «тіньовий флот» танкерів, щоб зменшити фінансовий вплив обмежень.

Аналітики зазначають, що індійські нафтопереробні заводи майже припиняють закупівлі у «Роснафти» та «Лукойлу» через санкції США, що створює Москві серйозну проблему з пошуком альтернативних клієнтів. Кремль має місяць для адаптації до нових умов.

Хоча Трамп може змінити свою позицію, залежно від того, як просуватимуться переговори з Кремлем. Вплив санкцій на Росію частково залежатиме від того, чи справді США мають намір зашкодити постачанню нафти Москвою на світовий ринок. 

Трейдери наразі слідкують, чи зростатимуть знижки на російську нафту. Цього місяця ціна на нафту Urals у порту Приморськ була приблизно на $12–13 за барель нижчою за еталонний сорт Dated Brent, за даними Argus. При цьому знижка зменшується в пункті доставки, що свідчить про прибуток посередників.
 
 Нагадаємо, що Угорщина сильно залежить від російської нафти через трубопровід «Дружба» та переробку компанією MOL. Санкції США проти «Роснафти» та «Лукойлу» загрожують постачанню, тож Будапешт шукає способи їх обійти.

Після запровадження санкцій Росія продає нафту зі знижками, переважно Китаю та Індії. Зараз ціни падають через зменшення світового попиту та нові обмеження США проти російських перевізників. Падіння вартості Urals нижче $50 за барель скорочує прибутки російського бюджету.

нафта Дональд Трамп санкції росія

Санкції Трампа вдарять по російській нафті через обмеження на експорт – Bloomberg
Санкції Трампа вдарять по російській нафті через обмеження на експорт – Bloomberg
Китайські державні компанії призупинили закупівлі російської нафти – Reuters
Китайські державні компанії призупинили закупівлі російської нафти – Reuters
Робота в Польщі: роботодавці змінили тактику, як це вплине на українців
Робота в Польщі: роботодавці змінили тактику, як це вплине на українців
Росія та Білорусь готуються до року скорочень та дефіцитів через падіння нафтових цін
Росія та Білорусь готуються до року скорочень та дефіцитів через падіння нафтових цін
Coca-Cola обмежить випуск «американського» напою, про який просив Трамп
Coca-Cola обмежить випуск «американського» напою, про який просив Трамп
Мегастрайк у Новій Зеландії: 100 тис. лікарів та вчителів вийшли на вулиці
Мегастрайк у Новій Зеландії: 100 тис. лікарів та вчителів вийшли на вулиці

