У Криму пролунали вибухи: уражено нафтобазу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Криму пролунали вибухи: уражено нафтобазу
Наслідки атаки в Криму
Нафтобаза у Гвардійському спеціалізується на зберіганні, транспортуванні та обробці нафти і нафтопродуктів

У ніч на 6 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, під атакою опинився населений пункт Гвардійське у Симферопольському районі, де розташована нафтобаза, пише «Главком».

Моніторингові канали повідомили про ракетну небезпеку на півострові, також повідомлялось про наліт дронів. Наразі зазначено, що вибухи прогриміли на території нафтобази, видніється пожежа.

У жовтні цього року Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. 

Так, у ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000.

Крім того, завдано успішного удару по Федеральній державній казенній установі «Комбінат «Гвардійський» Росрезерву, що в селі Кар’єрне Сакського району. Серед іншого, уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію «Небо-У» в Євпаторії.

Теги: пожежа нафтопродукти Крим

