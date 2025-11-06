У Криму пролунали вибухи: уражено нафтобазу

Нафтобаза у Гвардійському спеціалізується на зберіганні, транспортуванні та обробці нафти і нафтопродуктів

У ніч на 6 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, під атакою опинився населений пункт Гвардійське у Симферопольському районі, де розташована нафтобаза, пише «Главком».

Моніторингові канали повідомили про ракетну небезпеку на півострові, також повідомлялось про наліт дронів. Наразі зазначено, що вибухи прогриміли на території нафтобази, видніється пожежа.

У жовтні цього року Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму.

Так, у ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000.

Крім того, завдано успішного удару по Федеральній державній казенній установі «Комбінат «Гвардійський» Росрезерву, що в селі Кар’єрне Сакського району. Серед іншого, уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію «Небо-У» в Євпаторії.