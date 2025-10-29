Водний колапс у Криму. Еколог пояснив. чи дотягне півострів до літа

Частина населених пунктів півострова уже перейшла на подачу води за графіком

Середня наповненість водосховищ у тимчасово окупованому Криму не перевищує 50%. У деяких – запаси впали нижче 45%. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Кримські сльози. Півострів на межі водної катастрофи».

За словами декана факультету природничих наук Києво-Могилянської академії, експерта Кримськотатарського ресурсного центру, професора Євген Хлобистов, із 22 штучних водосховищ півострова найбільш наповненим залишається Альмінське – близько 72%. У Чорноріченському, яке забезпечує Севастополь, – критичні 24%. Однак попри дефіцит води, саме Севастополь, а також Велика Ялта, як зазначає експерт, «ніколи не мали проблем із водопостачанням через політичні причини – там проживає окупаційна верхівка».

Разом із тим, у багатьох інших населених пунктах запроваджено подачу води за графіком. Це пов’язано зі зменшенням загального рівня водності всіх водосховищ. Напрклад, Міжводненське водосховище нині заповнене лише на 12%. Попри спроби окупаційної влади перерозподіляти ресурси та прокладати нові водогони, загальна кількість води на півострові незбільшується.

«Якщо навесні не буде дощів і природного стоку, влітку Крим може опинитися перед справжнім водним колапсом», – попереджає еколог.

Раніше «Главком» писав, чому окупований Донбас лишився без води. За словами віцепрезидента асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрія Нікітіна, через зношеність водопровідних мереж окуповані райони Донбасу фактично позбавлені водопостачання. Вода доходить лише до тих, хто живе на перших–других поверхах багатоповерхівок.

Рівень втрат води у мережах окупованих територій Донбасу досягає 60–80%. Це означає, що зі 100 л поданої води до кінцевого споживача доходить лише близько 30. «Це створювало хронічний дефіцит води, який відчувався ще до окупації, а зараз став катастрофічним», – пояснює Нікітін.