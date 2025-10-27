Сили оборони уразили нафтобазу окупантів на Луганщині

Дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект

У ніч на 27 жовтня підрозділи Сили спеціальних операцій завдали успішні ураження по об’єктах забезпечення армії РФ. Склад ПММ та нафтобаза знаходилися на тимчасово-окупованій території Луганської області України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

«Дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект. Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг», – йдеться у повідомленні.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдо Мадяр повідомив, що українські захисники вразили газорозподільчі станції на Луганщині.

До слова, четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, Рязанський, розташований на південний схід від Москви, зупинив установку первинної перегонки нафти після атаки БпЛА.