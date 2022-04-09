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    Події в Україні

    Сім'я з Авдіївки загинула внаслідок обстрілів російських окупантів

    Сім'я з Авдіївки загинула внаслідок обстрілів російських окупантів - Сім'я з Авдіївки загинула внаслідок обстрілів російських окупантів
    Сім'я з Авдіївки загинула внаслідок обстрілів російських окупантів
    фото з відкритих джерел

    Окупанти обстрілюють майже всю область біля лінії фронту

    Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що внаслідок обстрілів російських окупантів у Авдіївці загинула сім'я із чотирьох людей.

    Кириленко наголосив. що окупанти обстрілюють майже всю область біля лінії фронту. Під ворожим вогнем Очертинська, Мар'їнська, Авдіївська, Вугледарська, Торецька громади.

    "Вранці росіяни вчинили ще один воєнний злочин - убили цілу сім'ю в Авдіївці. Чотири людини - для ворога це просто черговий виконаний наказ, кілька знищених мішеней. Для нас - втрата та трагедія. І ми не зупинимося, доки кожен убивця не буде покараний", – заявив Кириленко.

    Нагадаємо, війська Росії під час обстрілів Авдіївки застосовували заборонений білий фосфор.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сім'я з Авдіївки загинула внаслідок обстрілів російських окупантів