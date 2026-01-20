50 млн грн від Запорізької ОВА для волонтерського фонду? Притула прокоментував скандал

Притула стверджує, що його фонд не отримає бюджетних коштів

До «Єдинозбору» для придбання перехоплювачів безпілотників приєдналася Запорізька ОВА. В соцмережах з'явилися критичні коментарі про те, що благодійний фонд отримує кошти від державної установи. Однак ці чутки в інтерв'ю «Главкому» прокоментував та спростував один із організаторів збору та керівник іменного благодійного фонду Сергій Притула.

Сергій Притула нагадав, що, згідно із чинним законодавством України, благодійні фонди не можуть отримувати кошти з бюджетів жодних рівнів.

«Єдинозбір» ми проводимо разом зі Світовим конгресом українців та бригадою Nemesis. До цього проєкту можна долучитися донатом від фізичної особи чи бізнесу, можна інформаційною підтримкою, і це може бути залучення громад в той чи інший спосіб», – розповів він.

«Щодо Запорізької військової обладміністрації, то вони оголосили, що приєднуються до «Єдинозбору» і виділяють 50 млн грн на придбання антишахедних дронів. Якщо хтось побачив тут хоч одне слово, що ці кошти можуть бути зараховані на рахунки фонду, то такої інформації бути не могло, бо це заборонено законом. ОВА самостійно закупить всю необхідну номенклатуру і розподілить її в комунікації з нашим фондом по тих підрозділах, які її потребують. Левова частка, очевидно, піде на захист Запоріжжя і Запорізької області», – пояснив Сергій Притула.

Метою «антидронового» проєкту «Єдинозбір», що був оголошений у листопаді минулого року, є мільярд гривень

Також Притула нагадав про Львівську міськраду, яка у листопаді також долучилася до «Єдинозбору» та виділила для закупівлі дронів кошти. «Якщо казати про 50 млн грн, які були виділені Львівською міськрадою, то ці кошти були скеровані субвенціями на кілька бригад, а вже військові самостійно купували необхідну номенклатуру, яку ми з ними погоджували. Це, умовно кажучи, підопічні підрозділи в рамках нашого проєкту. І у нас їх десятки. Ми розуміємо, на який напрям, що треба купувати, залежно від того, на яких засобах вміють працювати військовослужбовці, чого їм не вистачає тощо», – зазначив Притула.

Сергій Притула пояснив функцію свого фонду в «Єдинозборі». «Візьму на себе сміливість сказати, що експертиза нашого фонду в царині «безпілотки» і, зокрема, антишахедної роботи є достатньо високою для того, щоб ми консолідували зусилля не тільки бізнесу і фізичних осіб, але й виступали дорадчим органом для органів місцевого самоврядування», – сказав засновник іменного фонду.

«Єдинозбір» – це проєкт, який передбачає масштабний збір в один мільярд гривень для закупівлі антишахедних дронів-перехоплювачів та забезпечення екіпажів засобами зв'язку та автономної роботи.

Нагадаємо, як Сергій Притула заявляв, що Петро Порошенко та росіяни системно працюють проти волонтерських ініціатив, щоб через чорний піар та постійні фейки підірвати довіру українців до всього волонтерського руху.

Раніше «Главком» повідомляв, як волонтер та громадський діяч Сергій Притула під час виступу на XIV Форумі громадянського суспільства «виСтоїмо» повідомив, що остаточно завершив телевізійну кар’єру. За його словами, досягнувши успіху – маючи статуетки «Телетріумф», достатньо заробивши для освіти дітей і ставши впізнаваним з телевізійних програм – варто зробити крок назад і дати дорогу тим, хто ще прокладає свій шлях.