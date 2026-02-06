Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація на фронті. Сирський назвав найскладніші напрямки і пояснив, як погода впливає на бойові дії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація на фронті. Сирський назвав найскладніші напрямки і пояснив, як погода впливає на бойові дії
У районі Гуляйполя тривають інтенсивні бойові дії
фото: Генштаб (ілюстративне)

Головнокомандувач: відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в напрямку Костянтинівки

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що основні зусилля російська армія зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Також відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в напрямку Костянтинівки. Активні бойові дії тривають і на Лиманському напрямку. Інтенсивність бойових дій, зокрема, залежить і від погодних умов», – наголосив Сирський.

Головнокомандувач повідомив про ситуацію на фронті:

На Південно-Слобожанському (Сумському) напрямку бойові дії мають низьку інтенсивність. Противник має перевагу в силах і засобах, однак через створені кіл-зони не може ефективно реалізувати чисельну перевагу. Ворог зазнає втрат, ситуація на напрямку залишається без змін.

На Північно-Слобожанському (Харківському) напрямку бойові дії тривають у районі Вовчанська. Противник намагається прорвати оборону, однак завдяки грамотно побудованим бойовим порядкам і перебудові системи вогневого ураження суттєвих успіхів не досяг. Ситуація та положення військ залишаються стабільними, ворог зазнає втрат.

На Куп’янському напрямку ситуація без змін. Незважаючи на чергові заяви керівництва збройних сил РФ про нібито взяття Куп’янська під контроль, реальний стан справ не змінився. У місті залишаються диверсійні групи противника чисельністю 40-50 осіб. Силами оборони України проводяться контрдиверсійні заходи, противник зазнає постійних втрат. Ситуацію ускладнює активне застосування ворогом безпілотників на оптоволоконному управлінні на дистанціях 30 км і більше.

На Лиманському напрямку бойові дії тривають із перемінною інтенсивністю без суттєвого просування противника. Ситуація стабільна.

Стабілізована обстановка і в районі Сіверська. Це стало можливим завдяки ефективним діям штурмових підрозділів. Вжито заходів до тих командирів, які тривалий час подавали неправдиві дані щодо ситуації в районі Сіверська і, як наслідок допустили втрату цього населеного пункту. Нараз бойові дії тут мають невисоку інтенсивність, за місяць противник не досяг успіхів.

Найбільш інтенсивні бойові дії тривають у районі Покровська, зокрема на Очеретинському напрямку та в районі Родинського. Тут противник зосередив найбільшу кількість сил і засобів. Щоденно він намагається захопити Родинське з метою виходу в тил нашого угруповання. Бої надзвичайно напружені, однак противник успіху не має. Цей район перебуває під постійною увагою українського командування. Безпосередньо в Покровську Сили оборони України контролюють північну частину міста. Аналогічна ситуація у Мирнограді. Проводяться заходи з покращення тактичного положення українських військ. Додатковим ускладненням є застосування противником дальніх дронів. Вживається комплекс антидронових заходів. Ситуація залишається складною.

У районі Гуляйполя тривають інтенсивні бойові дії. Противник зосередив сили чотирьох армій і протягом майже двох місяців веде напружені бої. Оборону утримують штурмові підрозділи Сил оборони. Усі спроби ворога прорвати нашу оборону зазнали невдач. Українські підрозділи також здійснюють активні дії, що створює передумови для стабілізації обстановки.

На Оріхівському напрямку ситуація без суттєвих змін. Інтенсивність бойових дій низька – одна-дві штурмові дії противника на добу, які, як правило, є безуспішними. Напрямок стабільний.

На Херсонському напрямку ситуація також без істотних змін. Частину сил і засобів російське командування перекинуло на інші напрямки.

До слова, Олександр Сирський повідомив, що активна протяжність лінії фронту станом на початок лютого становить близько 1200 км.

Читайте також:

Теги: Олександр Сирський війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майбутнє росіян, яке має змусити замислитися
Людей замінять роботи? Майбутнє, яке чекає росіян після війни
26 сiчня, 09:31
Президент визнав, що зустріч в Абу-Дабі відрізнялася від попередніх
Зеленський запросив Путіна до Києва
30 сiчня, 11:44
FT: Лідери G7 переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України
FT: Лідери G7 переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України
14 сiчня, 05:21
ЗСУ спростували заяву про окупацію Андріївки
ЗСУ спростували заяву про окупацію Андріївки
8 сiчня, 11:00
Пожежі та руйнування також зафіксовані в Деснянському, Печерському та Шевченківському районах
Масований удар по Києву: перші фото наслідків
9 сiчня, 06:15
Рютте заявив про координацію РФ із Китаєм, Іраном і КНДР
Генсек НАТО назвав три країни, які підживлюють агресію Путіна
14 сiчня, 13:43
Уночі росіяни завдали удару по промисловому об'єкту на Полтавщині
РФ вдарила по Україні ракетами «Циркон» та «Іскандер-М»: деталі нічної атаки
20 сiчня, 10:38
Андрій Шандра нагороджений медаллю «Ветеран війни» та відзнаками військової частини Т0950
Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Андрія Шандру
30 сiчня, 09:00
Генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав неприйнятними аргументи РФ про «самовизначення Донбасу»
Питання Криму та Донбасу. Генеральний секретар ООН вказав на два важливі моменти
30 сiчня, 09:01

Події в Україні

Ситуація на фронті. Сирський назвав найскладніші напрямки і пояснив, як погода впливає на бойові дії
Ситуація на фронті. Сирський назвав найскладніші напрямки і пояснив, як погода впливає на бойові дії
Не лише оборона. Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
Не лише оборона. Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
Сирський назвав протяжність лінії фронту станом на початок лютого
Сирський назвав протяжність лінії фронту станом на початок лютого
Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь
Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь
Блокування Starlink: аналітики оцінили, як це вплине на фронт
Блокування Starlink: аналітики оцінили, як це вплине на фронт
Жіночий підрозділ ЗСУ «Гарпії» знищуватиме росіян рожевими «Вампірами» (фото)
Жіночий підрозділ ЗСУ «Гарпії» знищуватиме росіян рожевими «Вампірами» (фото)

Новини

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua