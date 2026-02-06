Ситуація на фронті. Сирський назвав найскладніші напрямки і пояснив, як погода впливає на бойові дії

Головнокомандувач: відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в напрямку Костянтинівки

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що основні зусилля російська армія зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Також відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в напрямку Костянтинівки. Активні бойові дії тривають і на Лиманському напрямку. Інтенсивність бойових дій, зокрема, залежить і від погодних умов», – наголосив Сирський.

Головнокомандувач повідомив про ситуацію на фронті:

На Південно-Слобожанському (Сумському) напрямку бойові дії мають низьку інтенсивність. Противник має перевагу в силах і засобах, однак через створені кіл-зони не може ефективно реалізувати чисельну перевагу. Ворог зазнає втрат, ситуація на напрямку залишається без змін.

На Північно-Слобожанському (Харківському) напрямку бойові дії тривають у районі Вовчанська. Противник намагається прорвати оборону, однак завдяки грамотно побудованим бойовим порядкам і перебудові системи вогневого ураження суттєвих успіхів не досяг. Ситуація та положення військ залишаються стабільними, ворог зазнає втрат.

На Куп’янському напрямку ситуація без змін. Незважаючи на чергові заяви керівництва збройних сил РФ про нібито взяття Куп’янська під контроль, реальний стан справ не змінився. У місті залишаються диверсійні групи противника чисельністю 40-50 осіб. Силами оборони України проводяться контрдиверсійні заходи, противник зазнає постійних втрат. Ситуацію ускладнює активне застосування ворогом безпілотників на оптоволоконному управлінні на дистанціях 30 км і більше.

На Лиманському напрямку бойові дії тривають із перемінною інтенсивністю без суттєвого просування противника. Ситуація стабільна.

Стабілізована обстановка і в районі Сіверська. Це стало можливим завдяки ефективним діям штурмових підрозділів. Вжито заходів до тих командирів, які тривалий час подавали неправдиві дані щодо ситуації в районі Сіверська і, як наслідок допустили втрату цього населеного пункту. Нараз бойові дії тут мають невисоку інтенсивність, за місяць противник не досяг успіхів.

Найбільш інтенсивні бойові дії тривають у районі Покровська, зокрема на Очеретинському напрямку та в районі Родинського. Тут противник зосередив найбільшу кількість сил і засобів. Щоденно він намагається захопити Родинське з метою виходу в тил нашого угруповання. Бої надзвичайно напружені, однак противник успіху не має. Цей район перебуває під постійною увагою українського командування. Безпосередньо в Покровську Сили оборони України контролюють північну частину міста. Аналогічна ситуація у Мирнограді. Проводяться заходи з покращення тактичного положення українських військ. Додатковим ускладненням є застосування противником дальніх дронів. Вживається комплекс антидронових заходів. Ситуація залишається складною.

У районі Гуляйполя тривають інтенсивні бойові дії. Противник зосередив сили чотирьох армій і протягом майже двох місяців веде напружені бої. Оборону утримують штурмові підрозділи Сил оборони. Усі спроби ворога прорвати нашу оборону зазнали невдач. Українські підрозділи також здійснюють активні дії, що створює передумови для стабілізації обстановки.

На Оріхівському напрямку ситуація без суттєвих змін. Інтенсивність бойових дій низька – одна-дві штурмові дії противника на добу, які, як правило, є безуспішними. Напрямок стабільний.

На Херсонському напрямку ситуація також без істотних змін. Частину сил і засобів російське командування перекинуло на інші напрямки.

До слова, Олександр Сирський повідомив, що активна протяжність лінії фронту станом на початок лютого становить близько 1200 км.