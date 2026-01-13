Головна Країна Політика
«Штурми тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент: Захист наших позицій триває
фото: скриншот з відео

Зеленський: Наш захист на фронті – це наша сила в дипломатії

У вівторок, 13 січня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського про ситуацію на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1420-го дня війни.

«Була сьогодні доповідь Головкома Олександра Сирського. Всюди зараз складно, але на фронті – найскладніше. Зважаючи і на погоду, і на російські намагання робити вигляд, наче їх не стосується необхідність закінчувати війну. Штурми тривають. Захист наших позицій триває. Дякую кожному нашому підрозділу, кожному нашому солдату, сержанту, офіцеру, які досягають результатів заради України. Покровський напрямок, Гуляйполе, Купʼянський напрямок – усі напрямки, де потрібно», – йдеться у заяві.

Президент наголосив: «Російські втрати не повинні зменшуватися. Наш захист на фронті – це наша сила в дипломатії. Україна має бути сильною. Дякую всім, хто заради цього воює та працює. Слава Україні!».

До слова, упродовж 2025 року кількість втрат особового складу зменшилося на 13%. Сирський каже, що завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони противник уже тривалий час не має змоги наростити своє угруповання. За його словами, Сили оборони щомісяця ліквідують більше російських окупантів, ніж РФ призиває.

Олександр Сирський фронт війна Володимир Зеленський

