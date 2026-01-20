ЗСУ атакували нафтові об'єкти та склади БпЛА окупантів

У Краснодарському краї пошкоджено наливний термінал нафтопереробного заводу «Туапсинський»

У ніч на 19 січня Сили оборони України здійснили серію ударів по стратегічних об'єктах російського агресора, розташованих у тилу та на окупованих територіях. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, однією з ключових цілей став склад безпілотників 144-ї мотострілецької дивізії ворога біля Новокраснянки на Луганщині, де зафіксовано точне влучання, пише «Главком».

Також було підтверджено успішне ураження об'єктів паливної інфраструктури на території Росії. Зокрема, у Краснодарському краї зафіксовано пошкодження наливного терміналу нафтопереробного заводу «Туапсинський». Також з’явилися деталі атаки на нафтобазу «Осколнефтеснаб» у Бєлгородській області, де внаслідок удару дронів було знищено один резервуар та суттєво пошкоджено ще шість місткостей для зберігання пального.

Українське військове командування зазначає, що такі операції є частиною системної стратегії з підриву воєнно-економічного потенціалу РФ. Подібні атаки мають на меті послабити наступальні спроможності окупаційних військ та змусити агресора припинити бойові дії.

Як відомо, у ніч на 10 січня два регіони РФ опинилися під атакою безпілотників. У Волгоградській області зафіксовано займання на НПЗ, а в Краснодарі обмежували роботу аеропорту.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про відбиття атаки дронів. За його словами, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на нафтобазі. На місці працюють оперативні служби. Для мешканців навколишніх будинків підготували пункт тимчасового розміщення в місцевій школі, хоча, за попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську.

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк.

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.