Путін прагнув повернути Куп’янськ, аби змусити Україну обміняти його на інші території

Успішні дії української армії на Харківщині позбавили Росію можливості використовувати Куп’янськ як стратегічний актив під час переговорів. Як повідомляє The Washington Post, цей важливий логістичний вузол став місцем інтенсивних боїв, де українські військові методично знищують залишки окупаційних підрозділів. Попри заяви Москви про контроль над містом, реальна ситуація демонструє провал російської стратегії проникнення. Про це пише «Главком».

Наразі бойові дії ускладнені екстремальними погодними умовами. Окупанти намагаються використовувати білий камуфляж для маскування на снігу та пробираються до центру Куп’янська через пошкоджені комунікації, зокрема газопроводи. Проте українські оператори дронів успішно виявляють ворога навіть за непрямими ознаками, наприклад, за димом від багать у покинутих будинках. Такі спроби інфільтрації закінчуються ліквідацією штурмових груп ще на підходах до ключових позицій.

Російське командування кидає в бій величезні ресурси, намагаючись повторно захопити місто після втрати контролю над ним у 2022 році. Аналітики вважають, що Путін прагнув повернути Куп’янськ, аби змусити Київ обміняти його на інші території під час мирних переговорів. Однак стабілізація фронту підкріпленнями ЗСУ перетворила місто на пастку для піхоти агресора. Полковник Нацгвардії Максим Голубок порівнює процес зачистки з грою, де українські сили мають постійно реагувати на появу дрібних груп ворога у підвалах та щілинах зруйнованих будівель.

Повне очищення Куп’янська від російських загарбників може тривати ще до пів року через розгалужену систему підземних укриттів та постійні спроби противника переправити підкріплення через річку Оскіл. Проте українські командири наголошують, що недопущення важкої техніки ворога в місто та блокування окупантів на обмеженій ділянці вже є значною перемогою. Цей успіх доводить здатність ЗСУ ефективно відкидати сили противника за умови належної організації та забезпечення.

Як відомо, бійці другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська на Харківщині.

Пошуково-ударне угруповання «Хартія» і тактичне угруповання «Куп’янськ» завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування другого корпусу НГУ.

Нагадаємо, що українські Сили оборони досягли значного успіху на Харківщині, фактично витіснивши ворога з більшої частини Куп'янська. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують просування ЗСУ, спираючись на численні геолокаційні докази та неочікуване визнання поразки з боку російських джерел.