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Міноборони повідомило, коли чекати на законопроєкт про демобілізацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони повідомило, коли чекати на законопроєкт про демобілізацію
Людей, які мають бойовий досвід, треба замінити підготовленими бійцями
фото з відкритих джерел

Людям, які зараз перебувають на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок

Міністерство оборони спільно з Генштабом Збройних сил України вже працюють над законопроєктом про демобілізацію, який планують внести на розгляд Верховної Ради протягом найближчих кількох місяців. Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемаратону.

За словами Лазуткіна, з цього питання вже є деякі напрацювання, адже у редакції першого читання законопроєкту про мобілізацію були деякі норми, що стосувалися демобілізації. Він також заявив, що розробку законопроєкту про демобілізацію завершать «напевно, швидше», ніж за 8 місяців, як було заявлено раніше.

«Зрозуміло, що ця тема і важлива, і чутлива. Зрозуміло, що людям, які зараз перебувають на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок. Водночас людей, які мають бойовий досвід, треба замінити підготовленими бійцями, треба їх мати», – сказав Лазуткін.

Нагадаємо, через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони під час обговорення правок у законопроєкт про мобілізацію, який готується до другого читання, виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців, який готується до другого читання.

Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання.

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Теги: Міноборони Олександр Сирський законопроєкт

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