Втрати РФ на фронті невпинно зростають: Bloomberg назвав причини

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Втрати РФ на фронті невпинно зростають: Bloomberg назвав причини
Протягом грудня 2025 року Російська Федерація зазнала 35 тис. втрат особового складу
Щомісячні втрати РФ зрівнялися з числом людей, яких вона щомісяця мобілізує до армії

В останні тижні кількість російських втрат в Україні різко зросла. І в разі збереження цієї тенденції, Росії буде важко замінити втрати без певної форми мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Агентство наголошує, що протягом грудня Російська Федерація зазнала 35 тис. втрат в особовому складі. Тим часом глава Міноборони України Михайло Федоров заявив про амбіцію збільшити цю цифру до 50 тис. до літа цього року.

Зазначається, що збільшення втрат РФ спричинене ефективними ударами українських дронів. А співвідношення вбитих до поранених останнім часом зміщується в бік загиблих, згідно з оцінками кількох європейських урядів. Це вже призвело того, що кількість щомісячних втрат РФ досягла рівня кількості осіб, яких Росія щомісяця мобілізує до армії.

Bloomberg пише, що для розвʼязання цієї проблеми Кремлю доведеться нарощувати мобілізацію, однак, на думку журналістів, російська влада навряд піде на це. Крім того, зростання втрат може послабити позиції російського диктатора Путіна за столом переговорів у найближчі місяці.

Агентство повідомляє, що за останні місяці РФ не вдалося досягти масштабних стратегічних проривів на фронті. Для збільшення кількості особового складу, Росія пропонує величезні підписні бонуси та високі зарплати. Однак у цій війні вирішальним фактором разом з особовим складом є й технологія безпілотників, яку добре освоїла Україна.

«Нещодавно українські військові отримали можливість фіксувати та перевіряти кожну ліквідацію окупантів, що дає європейській розвідці високу впевненість у цифрах втрат, яких зазнає Росія, та у труднощах, з якими вона стикається, захищаючись від атак безпілотників», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 30 січня 2026 року. РФ у війні з Україною станом на 30 січня втратила близько 1 238 710 окупантів.

До слова, командир загону безпілотних систем 12-го окремого центру спеціального призначення та екснардеп Єгор Соболєв в інтерв’ю «Главкому» розповів, що українські військові використовують на фронті дрони власного виробництва.

