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Туреччина пропонує Україні та РФ «новий мирний план»? Банкова відреагувала

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Туреччина пропонує Україні та РФ «новий мирний план»? Банкова відреагувала
Російське видання заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну
фото: Офіс Президента

За словами Михайла Подоляка, немає жодних альтернативних «мирних планів»

Офіс президента України відреагував на новий «мирний договір», який Туреччина пропонує Росії та Україні, заявивши, що для України існує лише безумовна «формула миру», запропонована Володимиром Зеленським. Про це йдеться в повідомленні радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

«Без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних «мирних планів», які передбачають не/програш РФ» – зазначив Подоляк.

За його словами, є лише безумовна Формула миру, запропонована Президентом Зеленським, яка ґрунтується на обов’язковості повного виходу РФ із території України, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об’ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії і відповідних масштабних компенсацій.

«Все інше – це лише про бажання… продовжити війну через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму», – додав керівник Офісу президента.

Нагадаємо, російське видання «Нова-Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

За інформацією джерела, проєкт договору передбачає:

  • Взаємне зобов'язання США та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3), причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому,
  • Заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду,
  • Заморожування війни по існуючій лінії фронту,
  • Зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією,
  • Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року,
  • Обмін полоненими за формулою «всіх на всіх»,
  • Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу.

«Нова-Європа» вважає, що ймовірність ухвалення цього проєкту договору залишається невисокою. Це вже мінімум дев'ятий подібний проєкт.

Зазначимо, 28 березня 2022 року редакція «Нової газети» повідомила, що призупиняє вихід на сайті, у соцмережах та на папері до закінчення війни в Україні. Таке рішення було пов’язане з другим попередженням на адресу видання від Роскомнагляду. 

Головний редактор видання Дмитро Муратов є лауреатом Нобелівської премії миру за 2021 рік. Нагороду вручили «за зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та стійкого миру».

У квітні колишні журналісти російської «Нової газети» виїхали за кордон та запустили новий проєкт – «Нова газета. Європа». Його головним редактором став Кирило Мартинов.

Як повідомлялося паніше, Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Anadolu Ajansı.

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Теги: Туреччина Офіс президента

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