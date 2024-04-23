Підготовка воїнів: Сирський зустрівся із військовим керівництвом Литви

Сирський повідомив, що має чіткий план дій для подальшої співпраці із Литвою

Головнокомандувач ЗСУ зустрівся із головкомом Вальдемарасом Рупшісом і начальником генштабу Міндаугасом Степонявічюсом

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із військовим керівництвом Литви. Про це Сирський повідомив у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ зустрівся із головкомом Вальдемарасом Рупшісом і начальником генштабу Міндаугасом Степонявічюсом. Під час зустрічі вони обговорили низку важливих питань. Зокрема, щодо ситуації на полі бою, підготовки українських та литовських бійців, підтримки України.

«Маємо чіткий план дій для подальшої співпраці. Подякував литовським колегам за їхню незмінну позицію та послідовну воєнно-технічну підтримку нашого війська», – додав Сирський.

Як повідомлялося, 20 квітня Литва оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Він включає легкий штурмовик L-39ZA Albatros. Міністерство оборони зазначило, що цей штурмовик використовувався в армії Литви для навчання пілотів управління винищувачами, такі машини забезпечують бойову готовність льотчиків.