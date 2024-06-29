Bild: росіяни в Україні потерпають від холери й тифу

Через спрагу російські солдати п'ють брудну воду з річок та колодязів

В окупаційному війську Росії в Україні лютує тиф та холера. Про це пише військовий експерт Bild Юліан Рьопке.

Журналіст прослідкував, що російські пабліки почали писати про поширення тифу та холери. Так, Telegram-канал «Два майори» пише, що в Херсонській області «від черевного тифу та холери вже є смертельні наслідки, кількість захворювань зростає».

За повідомленнями, кожному солдату видають 18 літрів води на 14 днів у пластикових пляшках. Від командирів вимагають видавати їм щонайменше 1,5 літрів на добу, але тоді вода скінчиться за чотири дні. Через спрагу солдати п'ють брудну воду з річок та колодязів, примітивно фільтруючи її тканиною. Це призводить до захворювань на тиф і холеру.

Інший російський воєнкор повідомляє про «збільшення випадків захворювання на черевний тиф і холеру з 15 червня». Минулого четверга російський солдат розповів на відео, що його товариші здаються в полон через спрагу. «Три дні не було ні їжі, ні води», – заявив він.

У відповідь російська пропаганда розповсюджує фейки про холеру на підконтрольній Україні частині Херсонської області. Голов місцевої інфекційної лікарні Олена Тимошенко спростувала ці заяви, заявивши, що холери там немає вже 20 років, як і передумов для спалаху інфекції.

Нагадаємо, що отримані на фронті психічні розлади, ймовірно, призвели до збільшення кількості вбивств, які російськ окупанти скоюють після повернення з війни проти України.