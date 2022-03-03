За добу ЗСУ знищили п’ять російських одиниць авіатехніки (фото)

Також під удар потрапили колони військової техніки та живої сили росіян

Окупанти втратили три літаки та два вертольоти

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані щодо втрат ворожих сил за добу, 2 березня.

Російські окупаційні війська продовжують нести втрати від ударів авіації та зенітно-ракетних війська Повітряних Сил.

Учора, 2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях.

«Протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожих літаки і два вертольоти окупантів. Вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.

Читайте також: