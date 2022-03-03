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    Події в Україні

    За добу ЗСУ знищили п’ять російських одиниць авіатехніки (фото)

    Також під удар потрапили колони військової техніки та живої сили росіян - За добу ЗСУ знищили п’ять російських одиниць авіатехніки (фото)
    Також під удар потрапили колони військової техніки та живої сили росіян
    фото: ЗСУ

    Окупанти втратили три літаки та два вертольоти

    Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані щодо втрат ворожих сил за добу, 2 березня.

    Російські окупаційні війська продовжують нести втрати від ударів авіації та зенітно-ракетних війська Повітряних Сил.

    Учора, 2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях.

    «Протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожих літаки і два вертольоти окупантів. Вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо!», – йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.

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    Теги: окупанти ЗСУ авіація
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    За добу ЗСУ знищили п’ять російських одиниць авіатехніки (фото)