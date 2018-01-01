Ситуація в АТО: повного припинення вогню немає, постраждали п’ятеро військових

Зафіксовано 6 обстрілів позицій Збройних сил України протягом дня суботи

На лінії зіткнення знову немає повного припинення вогню. Російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші, повідомляє прес-центр Штабу АТО. На Донецькому напрямку ворог застосував міномети різних калібрів на Приазов’ї. Зокрема, зі зброї калібру 120-мм, а також з озброєння БМП противник неодноразово вів



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Український військовий

Зафіксовано 6 обстрілів позицій Збройних сил України протягом дня суботи

На лінії зіткнення знову немає повного припинення вогню. Російсько-окупаційні угрупування не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші, повідомляє прес-центр Штабу АТО.

На Донецькому напрямку ворог застосував міномети різних калібрів на Приазов’ї. Зокрема, зі зброї калібру 120-мм, а також з озброєння БМП противник неодноразово вів вогонь на підступах до Водяного, а з 82-мм мінометів та гранатометів обстрілював оборонців Широкиного.

Крім того, бойовики активізувалися поблизу Новоселівки Другої, де порушили режим припинення вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Загалом, впродовж сьогоднішнього дня зафіксовано 6 обстрілів позицій Збройних сил України.

У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще четверо отримали бойові травми.

Нагадаємо, минулої доби противник сім разів порушив режим тиші. Зважаючи на те, що ворожі обстріли несли загрозу життю наших захисників, українські воїни були вимушені в одному з випадків відкривати вогонь у відповідь із озброєння незабороненого мінськими домовленостями. Українські військові відбили атаку диверсантів в районі Широкиного.