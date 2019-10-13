Ситуація в ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції - втрат немає



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Бойовики обстрілювали позиції підрозділів ООС з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем

Від початку доби 13 жовтня окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у вечірньому зведенні.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 6 обстрілів: тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; поблизу Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів; біля Золотого – з великокаліберних кулеметів; у районі Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник з великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Пісків.

«Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було», – повідомив пресцентр штабу ООС.

Нагадаємо, 12 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.