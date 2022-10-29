Ситуація на Донецькому напрямку: окупанти намагаються наступати

Нараз офіційної інформації про ситуацію на Донеччині немає

Збройні сили України відбивають атаку ворога під Вугледаром, що на Донеччині. Про це повідомляють рашисти у соцмережах.

За повідомленням окупантів, вони атакують українську землю авіацією та артилерією. Українські захисники даються відсіч ворогу під Кремінною та Сватовим. За версією окупантів, почалася зустрічна битва.

Нараз офіційної інформації про ситуацію на Донеччині немає.

Зазначимо, що голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що найбільшу активність цієї ночі росіяни виявили саме на Донецькому напрямку. «Авдіївка зазнала численних обстрілів по старій та центральній частині міста. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо. В Очеретинській громаді були обстріли в районі Водяного, Невельського і Первомайського – в останньому пошкоджено щонайменше 2 будинки. Також росіяни стріляли по околицях Мар'їнської громади – без жертв. На Лисичанському напрямку – знову масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Наслідки обстрілів встановлюємо. Донецька область – це одна суцільна гаряча точка. Залишатися тут – небезпечно!», –написав Кириленко.