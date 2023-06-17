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У Маріуполі водії водоканалу оголосили страйк окупантам

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Маріуполі водії водоканалу оголосили страйк окупантам
На тимчасово окупованих територіях Донеччини критична ситуація з цінами та зарплатами
фото: Reuters

Росіяни не виплачують працівникам зарплатню вже понад два місяці

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області водії міськводоканалу оголосили страйк через тривалі затримки у виплаті зарплат. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Як зазначається, через незаконну мобілізацію місцевих мешканців на окупованих територіях виник дефіцит робітників-чоловіків.

«Зокрема, бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших спеціальностей», – ідеться в повідомленні.

Найгіршою, за даними ЦНС, є ситуація в Донецькій області, де окупанти не виплачують водіям водоканалу зарплатню вже понад два місяці. Через це робітники оголосили страйк.

«Загалом, ситуація на тимчасово окупованих територіях Донеччини критична. Ціни постійно зростають. Комунальні послуги зросли на 20%, паливо на 20%. Продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%», – додали в ЦНС. 

Нагадаємо, російські окупанти настільки побоюються українських військових, що почали перевіряти дітей Маріуполя на причетність до партизанського руху

До слова, завершилася 478-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно удару по Київщині, застосували шість аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» та шість крилатих ракет «Калібр». Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ ЗСУ усі 12 ракет було знищено. Крім того, протягом доби противник завдав 24 авіаційні удари, здійснив майже 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

Теги: окупанти страйк Маріуполь

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