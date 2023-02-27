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Ситуація складна. Міноборони назвало найгарячішу точку фронту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ситуація складна. Міноборони назвало найгарячішу точку фронту
фото ілюстративне

Ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування

Росія нарощує інтенсивність штурмових дій на фронті. Про це повідомила заступниця міністра оборои Ганна Маляр.

«Якщо коротко і простими словами, то: ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка залишається на Бахмутському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. 

«Разом з тим, ворог несе значні втрати, щоденно втрачаючи від 600 до 1000 осіб. Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника. Наші бійці мужньо воюють з ворогом», – додала Маляр.

Раніше Буданов розповів, що допоможе Україні переломити хід війни.

До слова, триває 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Міноборони

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