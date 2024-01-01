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Ворог обстріляв Херсонщину: загинула жінка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ворог обстріляв Херсонщину: загинула жінка
Окупанти обстрілювали з артилерії один з населених пунктів Білозерської громади
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок російської атаки був зруйнований приватний будинок

Окупанти обстріляли житловий будинок у Велетенському на Херсонщині, загинула 73-річна жінка, ще одна жінка  поранена. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

«Російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському. Під завалами опинилися двоє людей», – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, 73-річна жінка зазнала смертельних травм. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі. Ще одну місцеву жительку віком 50 років вдалося врятувати. Її госпіталізували з пораненням ноги та спини.

Як інформує обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

За даними слідства, 1 січня близько 11:10 російська армія обстрілювала з артилерії один з населених пунктів Білозерської громади. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок. З-під завалів деблокували тіло загиблої 73-річної жінки, а її 50-річну доньку із травмами передали медикам.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі. Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток.

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Теги: обстріл ворог Херсонщина

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