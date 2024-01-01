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Росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала
фото з відкритих джерел

Жінка 44 років отримала мінно-вибухову травму і контузію під час ворожої атаки на передмістя Херсона

Російські загарбники атакували Херсонську область. Унаслідок атаки постраждала жінка. Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram.

«На цю годину внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у Херсонській міській територіальній громаді поранена одна людина», – заявив він.

За його словами, жінка 44 років отримала мінно-вибухову травму і контузію під час ворожої атаки на передмістя Херсона. На момент удару вона перебувала у будинку.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти сьогодні вдень обстріляли Авдіївку на Донеччині. Від отриманих травм у лікарні померла 73-річна жінка

Удень 1 січня російські загарбники випустили по Україні десять ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Українські захисники неба збили дев’ять із них. 

Нагадаємо, що російські окупанти 1 січня атакували Київщину дронами. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях. Уламків дронів упали в декількох населених пунктах. Минулося без жертв.

Триває 667-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Теги: окупанти обстріл Херсонщина

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