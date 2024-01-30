Борис Джонсон розповів, чому НАТО відчуває провину перед Україною

Джонсон зазначив, що Альянс прагнув «всидіти на двох стільцях», але ці старання виявилися фатальними

У НАТО відчувають почуття провини перед Києвом, оскільки допустили початок війни в Україні. Про це сказав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у міні-серіалі ВВС «Путін проти Заходу».

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«У НАТО існує глибоке інституційне почуття провини. Якби Альянс виконав те, що обіцяв, і українці справді були б на шляху до повноцінного членства, то, цілком ймовірно, президент РФ Володимир Путін не зробив би того, що він зробив», − зауважив Джонсон.

За його словами, Альянс прагнув «всидіти на двох стільцях», але ці старання виявилися фатальними.

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«Наша колективна двозначна позиція, яка так довго зберігалася, вічні спроби всидіти на двох стільцях одразу, провалилися і Путін вирішив: «Ага, вони це не всерйоз».

Останнім часом, у світі демократія відступала, а автократія домагалася свого. Війна в Україні ознаменувала, що цьому приходить кінець, і країни Заходу дадуть рішучу відсіч Росії», − наголосив експрем’єр Великобританії.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив позицію офіційного Вашингтона, що Україна обов’язково стане членом Північноатлантичного альянсу.

Блінкен зазначив, що агресія Путіна проти України спонукає європейські країни приєднуватися до Альянсу, щоб захистити своїх громадян та власний суверенітет.