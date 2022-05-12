На Луганщині українській військовий збив російський вертоліт

Військовий виявив групу з чотирьох вертольотів противника

У Луганській області стрілець-зенітник 81 бригади ДШВ збив російський вертоліт Мі-24. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Зазначається, що військовий виявив групу з чотирьох вертольотів противника, та з ПЗРК «Stinger» збив ведучого другої пари.

«Підрозділи протиповітряної оборони ДШВ й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати засоби повітряного нападу противника», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині ЗСУ збили російську ракету. Також над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів. До слова, протягом 5 травня ЗСУ на Донбасі збили два російські літаки.

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