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Україна повернула з російського полону 19 прикордонників (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна повернула з російського полону 19 прикордонників (відео)
З російського полону до України повернулося 19 прикордонників
скріншот

Після повернення додому українські воїни пройдуть медобстеження та реабілітацію

До України з російського полону повернулися 19 прикордонників. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Наші воїни тепер пройдуть медобстеження та реабілітацію.

«Довгі місяці російського полону позаду. 19 прикордонників повернулися додому. Далі їх чекає медобстеження та реабілітація. Але головне, що вони живі та вдома» – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 3 листопада з полону повернулися ще 107 українців – шістьох офіцерів, 101 рядового та сержанта.  Додому повернули багатьох поранених у боях. Зокрема, вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб, серед них 99 цивільних.

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Теги: прикордонники полон реабілітація відео

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