Східний напрямок: Сирський повідомив, де росіяни перейшли до наступу

Ворог активно перекидає додаткові сили на Бахмутський напрямок

Російські загарбники перейшли в наступ на куп’янському напрямку фронту. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

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За словами командувача, оперативна обстановка на Східному напрямку залишається складною.

«З метою зупинити наступальні дії українських військ у районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ», – йдеться у повідомленні.

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Також ворог перейшов у наступ на куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити Сили оборони в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину українських бойових порядків.

«У таких непростих умовах відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування наших планів і вирішення на місці проблемних питань…Окремо з командирами відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку.

Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці. Ми продовжуємо рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю», – йдеться у повідомленні.

Триває 509-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.