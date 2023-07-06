Головна Думки вголос Оксана Мороз
search button user button menu button
Оксана Мороз Журналістка та письменниця

Запорізька АЕС: ми опинилася всередині інформаційної операції

glavcom.ua
Окупанти досі контролюють Запорізьку атомну електростанцію
фото з відкритих джерел

«Магічні спеціалісти» та псевдоексперти нагнітають паніку та змагаються «хто дасть гірший прогноз»

Що буде на ЗАЕС? Як розуміти заяви Буданова та Зеленського? Попередження ЗСУ? «Тихий голос» Заходу? Чому наша розвідка кричить, а західні (відносно) мовчать?

Де-факто, ми опинилася всередині інформаційної операції. Вчергове.

Буданов та Зеленський інформують Захід та українців. Бо вже були «24 лютого», «Каховська ГЕС» та інші кейси, коли не попередили.

ЗСУ готується до всіх варіантів та інформує про зміни. Бо вже були «24 лютого», «Каховська ГЕС»… і чекати від рф можна всього і завжди.

Захід веде свою гру. Зараз їм вигідно говорити так, як вони це роблять – напів тихо, але попередивши, але і сказавши, що загрози не бачать… У них свої інтереси і з нашими вони НЕ обов’язково мають співпадати.

«Магічні спеціалісти» та псевдоексперти нагнітають паніку та змагаються «хто дасть гірший прогноз». Хайп – це їх бізнес. Негативні прогнози зараз «купують» краще.

У всіх свої задачі. І це нормально.

Ми ж стали «заручниками» інформаційних операцій / ворога, який готовий на все і завжди / геополітики / корисних ідіотів і ще багато чого.

Що ж робити?

  1. Готуватися до гіршого, щоб радіти кращому. Всі ключові органи/міністерства свої рекомендації дали.
  2. Мінімізувати (виключити) анонімні та російські джерела (вони точно розхитують у шкідливий для нас бік).
  3. Не слухати псевдоекспертів. Особливо тих, які стали експертами по АЕС/терактам пару тижнів тому. Їх біо/попередні «спеціалізації» легко гугляться.
  4. Критично ставитися до заяв експертів реальних – їх думки важливі, проте, навряд чи вони володіють повною інформацією, щоб відкалібрувати свої прогнози.
  5. Не випадати з інфополя, але і не скролити новини 24/7.

Все інше – до психологів. Саме вони мають пояснити, що треба робити з тим і тоді, коли ми не можемо на щось вплинути / змінити.

І так, питань було б значно менше, якби влада зробила «один голос/один процес» у комунікуванні загроз такого рівня.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Запорізька АЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нам дуже не вистачає гібридних ракет для «Himars», які летять на 150 км
Що уповільнює український наступ?
Вчора, 12:28
«Вагнерівці» не дійшли якихось 200 км до Москви
А раптом «бунт» Пригожина – багатоходівочка?
25 червня, 17:51
Уночі 6 червня близько 2 год. 5 хв. російські окупаційні війська підірвали Каховську гідроелектростанцію
Підрив ГЕС. Мер Нової Каховки про ситуацію у місті Інтерв’ю
6 червня, 15:45
Удар по мостах ускладнює логістику російської армії на окупованій території
Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни
22 червня, 16:55
На афіші фестивалю Лайма постає у жовто-блакитних окулярах
Назріває скандал. Канал 1+1 показуватиме концерт за участю російських артистів
27 червня, 13:13
Петро Порошенко
Порошенко ініціює законопроєкт про доступ до укриттів
6 червня, 16:31
Українське військо вже отримало 1 200 дронів, що робить компанію одним із найбільших приватних постачальників безпілотників в армію
Метінвест Ахметова відзвітував про суми, спрямовані для української армії
6 червня, 14:54
Українські захисники продовжують ефективно нищити загарбників
ЗСУ потужно вдарили по ворогу: ліквідовано ще майже тисячу окупантів
10 червня, 08:24
Українські військові рухаються вперед в умовах жорстких боїв
Сили оборони просунулися у Вугледарі
15 червня, 15:23

Оксана Мороз

Запорізька АЕС: ми опинилася всередині інформаційної операції
Запорізька АЕС: ми опинилася всередині інформаційної операції
Нові методичкі для ботів. Що зараз розганяє російська пропаганда
Нові методичкі для ботів. Що зараз розганяє російська пропаганда
Наступ росіян, про який варто зараз думати цивільним
Наступ росіян, про який варто зараз думати цивільним
Як споживати інформацію при активній фазі гібридної війни з Росією?
Як споживати інформацію при активній фазі гібридної війни з Росією?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Правоохоронці проводять обшуки в нардепки зі «Слуги народу»
56K
Нічний удар по Львову: мер повідомив про загиблих
38K
Луценко розповів, чому йому дзвонить Ляшко з фронту
27K
Найбільша атака на Львів: Садовий розповів, які об’єкти зруйновані
22K
Нові санкції. Монобанк терміново звернувся до своїх клієнтів
18K
Ракетний удар по Львову. Порошенко у Брюсселі зробив заяву

Новини

Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Сьогодні, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Вчора, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Вчора, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
4 липня, 07:07

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту