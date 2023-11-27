«Скіфське золото» повернулося в Україну, окупанти вдарили по ТЕС. Головне за 27 листопада

Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму повернулися до України

«Скіфське золото» повернулося в Україну, окупанти вдарили по ТЕС, на Київщині посадовці продавали продукти з військової частини у магазини та ресторани. «Главком» склав добірку новин 27 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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На Київщині посадовці продавали продукти з військової частини у магазини та ресторани

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили посадовців однієї з військових частин Київської області на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень. Махінації здійснювались в умовах воєнного стану.

До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями і продавали у магазинах, ресторанах та на базарах частину продуктів, призначених для бійців.

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Окупанти вдарили по ТЕС

Російські терористи обстріляли теплоелектростанцію на Сході України. Без світла залишилося одне з міст. Зазначається, що теплоелектростанція продовжує працювати, але сусіднє місто повністю знеструмило. Водночас аварійність блоків електростанцій залишається високою.

Ексдиректор ресторану Тищенка став власником майна вартістю понад $1 млн

Екскерівник вже закритого ресторану «Велюр», який належав Миколі Тищенку, влітку 2022-го став власником маєтку з басейном в Козині і землі під ним, квартири в столичному будинку, де раніше працював «Велюр», і преміального мікроавтобуса Mercerdes-Benz. Мікроавтобус регулярно використовує народний депутат Тищенко. Сергій Вакальчук – колишній директор ТОВ «ВКФ «Римід» (юрособа ресторану «Велюр»), співвласником якого до депутатства був Микола Тищенко.

Журналісти встановили, що 17 червня 2022 р. на Вакальчука оформили будинок на 322 м² у Козині та дві ділянки на березі озера під маєтком. У двоповерховому будинку є чотири спальні, кінотеатр, спортзала, відкритий басейн, баня, дитячий майданчик, гараж на дві автівки тощо. Орієнтовна вартість будинку може складати від $888 тис. до $1,8 млн (з такими цінниками він виставлявся на продаж упродовж 2022-2023 рр).

Ілон Маск прилетів в Ізраїль після антисемітського скандалу

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск у понеділок, 27 листопада, прилетів до Ізраїлю. Як повідомили в Офісі Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрівся з Ілоном Маском. Вони разом відвідали кібуц Кфар-Аза, що постраждав від нападу ХАМАСу 7 жовтня.

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«Скіфське золото» повернулося в Україну

Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці «Крим: золото й таємниці Чорного моря» в Амстердамі, повернулися до України. «Скіфське золото» повернули після десяти років судових процесів в Нідерландах.

Музей Алларда Пірсона передав експонати до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму.