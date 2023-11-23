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Президент Аргентини запропонував Зеленському зробити саміт на підтримку України – DW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Аргентини запропонував Зеленському зробити саміт на підтримку України – DW
Мілей запропонував провести в Аргентині саміт Україна – Латинська Америка
фото з відкритих джерел

Як розповіла радниця Мілея, Аргентина готова стати «штаб-квартирою» саміту щодо розв'язання російсько-української війни

Хав’єр Мілей запропонував президенту Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт Україна – Латинська Америка щодо розв'язання російсько-української війни. Про це журналістам повідомила експертка із зовнішньої політики Діана Мондіно, пише Deutsche Welle.

За словами чиновниці, така пропозиція прозвучала під час телефонної розмови двох лідерів, яка відбулася 22 листопада. Мондіно наголосила, що у саміті могли б взяти участь і інші країни Латинської Америки.

«Ми готові стати «штаб-квартирою» цього заходу, якщо це буде доречно», – сказала радниця журналістам.

До слова, президент України раніше вже привітав Мілея з обранням.

«Вдячний за чітку позицію на підтримку України. Працюватимемо разом над розвитком українсько-аргентинської співпраці й відновленням світового правопорядку, заснованого на міжнародному праві», – написав Зеленський.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду із новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

До слова, Хав'єр Мілей, який переміг у президентських перегонах в Аргентині, підтвердив, що у 2024 році країна перейде до «шокової» фіскальної терапії. Новий аргентинський лідер має намір зробити все, щоб якось приборкати інфляцію, яка загрожує перейти в гіперінфляцію.

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Теги: війна Аргентина Володимир Зеленський саміт

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