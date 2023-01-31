Скільки окупантів зараз воюють в Україні: дані розвідки

Буданов вважає, що Кремлю варто побоюватися колабораціоністів у своєму середовищі

Зараз в Україні перебувають близько 326 тисяч російських загарбників. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Буданов також вважає, що Кремлю варто побоюватися колабораціоністів у своєму середовищі.

«На цій території дійсно є люди, з якими дуже легко працювати, люди, які розуміють, що Росія повинна бути іншою. І ми підтримуємо таких людей», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, повідомляється, що у Росії залишилося лише 9% запасів далекобійних ракет «Калібр».

Раніше повідомлялося, що на голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова було скоєно десятки замахів.

Також Буданов заявив, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Відновлення наступу з Білорусі він називає малоймовірним, такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити сили оборони.