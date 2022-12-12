Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки російських солдат в українських моргах. Міноборони назвало свіжу цифру 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скільки російських солдат в українських моргах. Міноборони назвало свіжу цифру 
З перших днів війни Кабінет міністрів України сформував спецгрупи для збору тіл (останків) ліквідованих рашистів 
фото з відкритих джерел

Країна-агресор не поспішає повертати на батьківщину загиблих солдатів в Україні 

За даними Міноборони, з початку війни Україна підготувала для передачі РФ 1205 останків загиблих окупантів. Із них 1149 солдатів, котрі воювали у лавах Збройних сил, 34 бойовики так званої «ДНР», 16 найманців так званої «ЛНР» і шість «вагнерівців». Про це йдеться в матеріалі «Главкома».

«Станом на 1 грудня 2022 року українська сторона передала представникам РФ 814 тіл окупантів. 391 тіло залишається на зберіганні в морозильних камерах у визначених пунктах збору», – сказано у відповіді Міноборони на запит «Главкома».

У відомстві додали, що зберігання трупів окупантів проводиться з дотриманням відповідних санітарних норм.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 620 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 94 760 рашистів. 

Згідно з даними, уже 38,2% Збройних сил Росії виведено з ладу.

Читайте також: Цвинтар імені Путіна. Міноборони України надало ексклюзивні дані про втрати Росії
Теги: росія Міноборони війна Україна звільнення втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За дев’ять місяців війни в Україні загинуло понад 85 тис. окупантів, з них 13 тис. найманців із приватних військових компаній
Цвинтар імені Путіна. Міноборони України надало ексклюзивні дані про втрати Росії Агресор
Сьогодні, 08:00
Російська нафта Urals подешевшала ще більше і продавалася трохи більше ніж $40 за барель
Через санкції Росія втратила європейський ринок нафти – Bloomberg
Вчора, 20:35
Окупанти зазнали в Україні значних втрат
Нищили ворожі дрони та живу силу окупантів: Генштаб оновив втрати
Вчора, 10:01

Події в Україні

НАЗК взялося за дорогі автівки Тимошенка 
НАЗК взялося за дорогі автівки Тимошенка 
ЗСУ вдарили по трьох важливих об'єктах росіян у Мелітополі – Федоров
ЗСУ вдарили по трьох важливих об'єктах росіян у Мелітополі – Федоров
Окупанти знищують червонокнижних птахів на Арабатській Стрілці – Хлань
Окупанти знищують червонокнижних птахів на Арабатській Стрілці – Хлань
Усі електростанції ДТЕК в Україні зазнали атак рашистів: коли їх вдасться відновити
Усі електростанції ДТЕК в Україні зазнали атак рашистів: коли їх вдасться відновити
Херсон перебуває під обстрілом окупантів, є жертви
Херсон перебуває під обстрілом окупантів, є жертви
Росія змінила схему ударів по Україні з бомбардувальників — розвідка
Росія змінила схему ударів по Україні з бомбардувальників — розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Дитяче Євробачення-2022: хто став переможцем і яке місце виборола українка
7188
Обстріл Одеси спровокував Кирило Тимошенко? Активіст навів фотодокази 
6342
Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну
6142
Провокація депутатки Совсун. Чому збурена наукова спільнота?
6116
12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
5711
РФ змінила цілі «спецоперації». Розвідка Британії оцінила можливості окупантів

Новини

Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Сьогодні, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Сьогодні, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту