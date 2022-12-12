Скільки російських солдат в українських моргах. Міноборони назвало свіжу цифру 

Країна-агресор не поспішає повертати на батьківщину загиблих солдатів в Україні

За даними Міноборони, з початку війни Україна підготувала для передачі РФ 1205 останків загиблих окупантів. Із них 1149 солдатів, котрі воювали у лавах Збройних сил, 34 бойовики так званої «ДНР», 16 найманців так званої «ЛНР» і шість «вагнерівців». Про це йдеться в матеріалі «Главкома».

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«Станом на 1 грудня 2022 року українська сторона передала представникам РФ 814 тіл окупантів. 391 тіло залишається на зберіганні в морозильних камерах у визначених пунктах збору», – сказано у відповіді Міноборони на запит «Главкома».

У відомстві додали, що зберігання трупів окупантів проводиться з дотриманням відповідних санітарних норм.

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Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 620 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 94 760 рашистів.

Згідно з даними, уже 38,2% Збройних сил Росії виведено з ладу.