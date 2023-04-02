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Кошти російського центру науки та культури заморозили у Фінляндії

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Кошти російського центру науки та культури заморозили у Фінляндії
фото: dw.com

Кошти російського центру науки та культури заборонено передавати чи виплачувати будь-кому

У Фінляндії управління зі стягнення боргів заморозило рахунки Російського центру науки та культури. Про це повідомляє Yle.

Культурний та науковий центр розташований у столиці Фінляндії – Гельсінкі. Повідомляють, що фінське управління ухвалило це рішення ще 10 березня. 

Наразі не відомо, яка сума була заблокована. Проте, у ЗМІ повідомляють, що заморожені кошти знаходяться на рахунку Російського центру у банку Nordea. Управління зі стягнення боргів ухвалило рішення за яким кошти російського центру науки та культури у Гельсінкі заборонено передавати чи виплачувати будь-кому, окрім судового приставу.

Російський центр культури та науки займається організацією культурних заходів та мовних курсів, а також, як сказано на його сайті, сприяє «співпраці між науковцями та бізнесменами».

У виданні Kauppelehti заявляють, що до початку повномасштабного вторгнення Російський центр культури та науки  співпрацював з Фінсько-російським товариством. Останнє фінансувалося за гроші платників податків. Зазначають, що після 24 лютого співпраця припинилась. 

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Фінляндія остаточно вирішила відмежуватись від країни-агресора РФ. Будівництво паркану на кордоні з Росією почалося із земляних робіт.

До слова, розпочалася 403-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 70 атак противника. Минулої доби противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

 

Теги: будівництво Фінляндія росія гроші

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