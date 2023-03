Боєприпаси для ЗСУ. Міністри країн ЄС ухвалили рішення

Міністрам закордонних справ країн Європейського союзу вдалося досягнути прогресу у питанні спільної закупівлі боєприпасів для України. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікардо Йозвяка в Twitter.

«Білий дим (у Ватикані під час виборів Папи Римського такий колір диму з труби Сікстинської капели означає, що кардинали обрали нового лідера католиків - ред.): угода між міністрами закордонних справ ЄС щодо плану боєприпасів для України», – зазначив журналіст.

White smoke: deal among EU foreign minister on the ammunition plan for #Ukraine