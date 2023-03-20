Боєприпаси для ЗСУ. Міністри країн ЄС ухвалили рішення
Очільники міністерств закордонних справ ЄС підтримали план щодо постачання допомоги Україні
Міністрам закордонних справ країн Європейського союзу вдалося досягнути прогресу у питанні спільної закупівлі боєприпасів для України. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікардо Йозвяка в Twitter.
«Білий дим (у Ватикані під час виборів Папи Римського такий колір диму з труби Сікстинської капели означає, що кардинали обрали нового лідера католиків - ред.): угода між міністрами закордонних справ ЄС щодо плану боєприпасів для України», – зазначив журналіст.
White smoke: deal among EU foreign minister on the ammunition plan for #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 20, 2023
На ці заходи планують виділити 2 млрд євро. За словами дипломатів, міністри закордонних справ і оборони на зустрічі в Брюсселі погодили багатопланову ініціативу, спрямовану на надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців та поповнення власних запасів боєприпасів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 березня, міністри закордонних справ країн Європейського союзу мають підписати план постачання боєприпасів для України.
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