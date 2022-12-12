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Скількох мешканців Запорізької області окупанти утримують в полоні

Альона Боженко
glavcom.ua
Скількох мешканців Запорізької області окупанти утримують в полоні
У полоні загарбників на Запоріжжі перебувають понад 230 місцевих жителів
фото ілюстративне

Через російський полон пройшли 573 мешканців Запорізької області, зауважив Старух

У полоні росіян на тимчасово загарбаній території Запорізької області досі перебувають 232 місцевих жителі. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами у полоні перебувають представники органів влади, бізнесмени, керівники підприємств. Мета викрадення різна: пограбувати або ж змусити співпрацювати

«Протягом 9 місяців війни задокументовано численні факти порушення прав людини та насильства. Через російський полон пройшли 573 наших земляків, 232 – й досі у заручниках. При цьому міжнародні організації демонструють безпорадність щодо порушення права на життя та безпеку», – розповів Старух.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух додав, що наразі фахівці працюють над тим, щоб удосконалити алгоритм захисту прав і свобод українців в умовах війни.

«Науковці висловили пропозиції щодо вдосконалення алгоритмів захисту прав і свобод українців в умовах війни. Особливо в таких чутливих сферах, як депортація українських дітей до РФ та примус до співпраці з ворогом. У юристів попереду ще багато роботи. Незалежна Україна вперше стикнулася з такою військовою агресією, і багато практичних аспектів забезпечення захисту прав і свобод людини потребують вдосконалення, а іноді й розробки з нуля», – зауважив Старух.

Нагадаємо, 6 грудня відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Теги: Запоріжжя окупанти полон викрадення Україна депортація

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