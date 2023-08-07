У Таджикистані жахлива ДТП: вантажівка протаранила автівки й будинки (відео)

У Таджикистані в ДТП загинули десять людей

Увечері 6 серпня жалива ДТП сталася у Таджикистані на трасі Душанбе – Куляб – Хорог. Про це повідомляє портал «Азія-Плюс».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вантажівка протаранила кілька легкових автомобілів і врізалася в будинки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У результаті ДТП десять людей загинули та 14 постраждали.

Внаслідок аварії серйозно пошкоджено сім транспортних засобів та три житлові будинки.

За даними МВС Таджикистану, у вантажівки відмовила гальмівна система. За фактом ДТП порушено кримінальну справу. За дорученням президента країни Емомалі Рахмона на місце події виїхали міністр внутрішніх справ та міністр охорони здоров'я.