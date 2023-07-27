Жахлива ДТП на Київщині: легковик влетів в автобус

Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані

27 липня в Бориспільському районі Києва сталася аварія, внаслідок якої постраждали дев'ятеро людей. Про це повідомляє поліція Київщини.

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Водій легковика Daewoo не надав переваги у русі пасажирському автобусу, через що транспортні засоби зіткнулися. Автобус перекинувся від сильного удару. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, їх терміново доправили до лікарні.

Велика ДТП трапилась під Києвом фото: поліція Київщини

«Одна жінка втратила ногу, ще одна зазнала травм хребта», – розповіли правоохоронці.

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За фактом події порушено кримінальне провадження та проводиться перевірка. Учасники ДТП перевіряються на наявність алкоголю в крові, результати експертизи будуть відомі пізніше.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині зіткнулись рейсовий автобус та вантажівка. На момент аварії в автобусі перебувало 12 пасажирів, водій автобуса загинув.