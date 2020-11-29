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    Події в Україні

    Сніг, туман та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на неділю

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    У Києві 29 листопада місцями невеликий дощ та мокрий сніг, температура вдень 1-3&deg; тепла - Сніг, туман та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на неділю
    У Києві 29 листопада місцями невеликий дощ та мокрий сніг, температура вдень 1-3° тепла

    На високогір'ї Карпат впродовж сьогоднішньої доби 4-8° морозу

    У неділю, 29 листопада, на переважній частині території України синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг, температура вдень становитиме 0-9° тепла.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «Хмарно. В західних областях невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. На решті території подекуди невеликий дощ та мокрий сніг, у південних, східних та Дніпропетровській областях без істотних опадів; вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с», – йдеться у прогнозі.

    Температура вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині та на Дніпропетровщині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 13°; на високогір'ї Карпат впродовж доби 4-8° морозу.

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    У Києві сьогодні місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

    Раніше повідомлялося, що в Україні на вихідних буде «і з опадами, і з теплом, і з холодякою».

    Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.

    До слова, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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