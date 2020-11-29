Сніг, туман та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на неділю

У Києві 29 листопада місцями невеликий дощ та мокрий сніг, температура вдень 1-3° тепла

На високогір'ї Карпат впродовж сьогоднішньої доби 4-8° морозу

У неділю, 29 листопада, на переважній частині території України синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг, температура вдень становитиме 0-9° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Хмарно. В західних областях невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. На решті території подекуди невеликий дощ та мокрий сніг, у південних, східних та Дніпропетровській областях без істотних опадів; вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с», – йдеться у прогнозі.

Температура вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині та на Дніпропетровщині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 13°; на високогір'ї Карпат впродовж доби 4-8° морозу.

У Києві сьогодні місцями невеликий дощ та мокрий сніг, вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Раніше повідомлялося, що в Україні на вихідних буде «і з опадами, і з теплом, і з холодякою».

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.

До слова, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.