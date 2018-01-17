Снігопади в Україні: «Укравтодор» доповів про ситуацію на дорогах

Поки що обмежень на дорогах немає

Станом на ранок середи, 17 січня, обмежень в русі на дорогах державного значення України немає. Про це повідомляє «Укравтодор». Стан покриття на автодорогах державного значення у більшості областей засніжений, лише Житомирській та Чернівецькій областях покриття сухе. В Херсонській та Кіровоградській місцями ожеледиця. [READ_MORE]



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Дороги в Україні засипає снігом

Поки що обмежень на дорогах немає

Станом на ранок середи, 17 січня, обмежень в русі на дорогах державного значення України немає. Про це повідомляє «Укравтодор».

Стан покриття на автодорогах державного значення у більшості областей засніжений, лише Житомирській та Чернівецькій областях покриття сухе. В Херсонській та Кіровоградській місцями ожеледиця.

На перевальних ділянках доріг падає сніг, температура повітря -2 -8°С, стан покриття в Львівській та Івано-Франківській областях мокрий.

«Укравтодор» повідомляє, що для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно протягом доби понад 1300 одиниць техніки та понад 1800 працівників.

«Закликаємо водіїв бути уважними та обережними за кермом! Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху, слідкуйте за дорожніми знаками, які попереджують про можливу слизькість!» - йдеться в повідомленні «Укравтодору».

Як повідомлялося, опади у вигляді снігу минулої доби спостерігалися майже по всій території України.

17-18 січня синоптики прогнозують суттєве ускладнення погодних умов та сильні снігопади та хуртовини.