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    Події в Україні

    Рашисти тричі обстріляли селище на Донеччині, є поранені

    Бомба влучила в багатоповерхівку, на щастя, людей там не було - Рашисти тричі обстріляли селище на Донеччині, є поранені
    Бомба влучила в багатоповерхівку, на щастя, людей там не було
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Очільник області просить людей евакуюватися

    Російські окупанти 14 квітня обстріляли території на заході та півночі Донецької області. Зокрема, ворог завдав удару по селищі Велика Новосілка, поранення отримали троє людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    Повідомляється, що одна з бомб у Великій Новосілці влучила у багатоповерхівку. На щастя, всі мешканці вже були евакуйовані.

    Також під обстріли потрапили Зарічне, Вугледар та Богородичне. У Зарічному одна людина загинула та двоє поранено. До того ж у Вугледарі один загиблий і троє поранених, у Зарічному –один загиблий.

    Окрім того, за добу евакуювали 46 людей з Вугледара, серед яких шестеро дітей.

    «Сьогоднішній приклад Великої Новосілки чітко доводить, що евакуація – це життєва необхідність. Тому вкотре закликаю всіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури, якнайшвидше покинути область», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, учора був завданий ракетний удар на Донеччині: поранено сім осіб.

    Раніше окупанти накрили артилерією село на Донеччині: десятки пошкоджених будинків (фото).

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Павло Кириленко окупація евакуація #stoprussia
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    Рашисти тричі обстріляли селище на Донеччині, є поранені