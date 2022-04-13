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    Події в Україні

    ЗСУ на сході відбили атаку рашистів

    Наші захисники нищать техніку окупантів - ЗСУ на сході відбили атаку рашистів
    Наші захисники нищать техніку окупантів
    фото: пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід»

    Вороги ведуть обстріли з важкої артилерії

    Протягом доби, 13 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили одну атаку, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Про це повідомила пресслужби угруповання.

    Українські захисники сьогодні знищили:

    • особового складу – 10
    • БМП – 1
    • МТЛБ – 1
    • ЗУ-23-2 – 1

    Нагадаємо, учора на сході ЗСУ відбили шість ворожих атак. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один вертоліт та два безпілотних літальних апарати ворога.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ на сході відбили атаку рашистів