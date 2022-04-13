ЗСУ на сході відбили атаку рашистів

Вороги ведуть обстріли з важкої артилерії

Протягом доби, 13 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили одну атаку, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Про це повідомила пресслужби угруповання.

Українські захисники сьогодні знищили:

особового складу – 10

БМП – 1

МТЛБ – 1

ЗУ-23-2 – 1

Нагадаємо, учора на сході ЗСУ відбили шість ворожих атак. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один вертоліт та два безпілотних літальних апарати ворога.

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