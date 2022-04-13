ЗСУ на сході відбили атаку рашистів
Наші захисники нищать техніку окупантів
фото: пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід»
Вороги ведуть обстріли з важкої артилерії
Протягом доби, 13 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили одну атаку, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Про це повідомила пресслужби угруповання.
Українські захисники сьогодні знищили:
- особового складу – 10
- БМП – 1
- МТЛБ – 1
- ЗУ-23-2 – 1
Нагадаємо, учора на сході ЗСУ відбили шість ворожих атак. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один вертоліт та два безпілотних літальних апарати ворога.
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