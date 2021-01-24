Президент Венесуели заявив про теракт на газопроводі

Невідомі атакували східний трубопровід, після чого почалася пожежа

Президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив про терористичну атаку на об'єкти державної нафтової компанії Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Його заяву в суботу, 23 січня, транслювали на YouTube-каналі президента.

За словами Мадуро, невідомі атакували східний трубопровід, після чого почалася пожежа.

«Сьогодні ми пережили терористичну атаку на східний газопровід, яка викликала величезну пожежу. На цей час вона контролюється робітниками Petróleos de Venezuela», – сказав Мадуро.

На думку венесуельського лідера, зловмисники «хотіли порушити подачу газу в країні і на нафтопереробний завод».

Загиблих або постраждалих у результаті інциденту немає. Працівники нафтової компанії зупинили витік газу.

Президент назвав «терористами і боягузами організаторів нападу, які мали намір порушити постачання газу з місцевого нафтопереробного заводу».

До слова, раніше у Венесуелі військові збили літак з наркотиками.